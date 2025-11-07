MediaMarkt Xpress und Fielmann neu im Quarree Wandsbek

Das Quarree Wandsbek wächst weiter. Mit MediaMarkt Xpress und Fielmann eröffnen heute zwei starke Handelsmarken auf einer Gesamtverkaufsfläche von 850 m². Die neuen Stores bieten moderne Elektronik, Augenoptik und persönliche Beratung im Herzen des Hamburger Ostens.

.

„Wir freuen uns sehr, mit MediaMarkt Xpress und Fielmann zwei starke Marken am Standort begrüßen zu dürfen. Beide Unternehmen stehen für Qualität, Service und Kundennähe – Werte, die perfekt zur Positionierung des Quarree passen. Mit MediaMarkt Xpress zieht echte Technikkompetenz ins Center ein, während Fielmann unser Profil als vielseitiges, alltagsnahes Quartierszentrum weiter stärkt“, ergänzt Adel Kachroudi, Center Manager des Quarree Wandsbek.



Mit dem neuen MediaMarkt Xpress zieht einer der führenden Elektronikhändler Deutschlands auf rund 550 m² Verkaufsfläche im Erdgeschoss des Quarree ein. Das innovative Storekonzept bietet ein kuratiertes Sortiment an Technikprodukten des täglichen Bedarfs – von TV-Geräten und Smartphones über Haushaltsgeräte bis hin zu Gaming-Equipment – kombiniert mit kompetenter Beratung, umfangreichen Serviceleistungen und einer nahtlosen Anbindung an den Onlineshop.



„Das Xpress-Format steht für erstklassige Beratung, maximalen Komfort und professionellen Service. Wir sprechen Kundinnen und Kunden an, die unkompliziert und zeitsparend modernste Technologie erwerben möchten, ohne auf Fachkompetenz zu verzichten“, erklärt Sören Genski.



„Als regionaler Nahversorger bieten wir im Quarree das komplette Produktspektrum mit besonderem Fokus auf Elektronikartikel des täglichen und spontanen Bedarfs“, so der Geschäftsführer von MediaMarkt Quarree.



Neben der Elektronikkette feiert heute zudem Fielmann die Eröffnung im Quarree. Auf rund 300 m² präsentiert der Optiker sein Angebot: von der topmodischen Fielmann-Kollektion bis hin zu internationalen Designerfassungen. „Mit unserem neuen Standort an der Wandsbeker Marktstraße möchten wir unseren Kundinnen und Kunden in Wandsbek und Umgebung noch näher sein. Wir freuen uns, hier moderne Augenoptik, persönliche Beratung und die bewährte Fielmann-Qualität in einem attraktiven Umfeld anbieten zu können“, sagt Filip Kamzelewski, Niederlassungsleiter von Fielmann Wandsbek.



Neben den beiden Neueröffnungen setzt das Quarree seine positive Entwicklung fort: Bereits am 1. November hat D&P Perfumum auf einer Fläche von knapp 60 m² eröffnet, Tobacco & More sowie Master Noodles folgen in Kürze. Damit wächst das Angebot des Centers weiter und stärkt die Position des Quarree als vielseitiges urbanes Zentrum für Shopping, Gastronomie und Dienstleistungen.



Das Quarree Wandsbek befindet sich im Eigentum von Union Investment. Für das Centermanagement und die Vermietung ist Sonae Sierra verantwortlich.