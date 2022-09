MediaKom bezieht Bürogebäude in Bautzen

Das Bürogebäude an der Philipp-Reis-Straße 1 in Bautzen-Salzenforst erhält mit der MediaKom GmbH & Co. KG neue Mieter. Das Unternehmen für Informations- und Dialogmanagement hat rund 830 m² Bürofläche angemietet. Das Mietverhältnis zwischen der MediaKom und dem Vermieter, die Pack Solutions Drach GmbH, läuft von September 2022 bis mindestens Ende 2026. Vermittelt wurde das Objekt von dem Immobilienbüro Beate Protze Immobilien GmbH.

.

Das 2005 erbaute Bürogebäude befindet sich in Bautzen, mitten im Zentrum der Oberlausitz. An der Spree gelegen gehört Bautzen zu den modernsten Dienstleistungs- und Wirtschaftsstandorten Sachsens und besitzt eine hervorragend ausgebaute Infrastruktur. So profitiert der Neumieter neben einer guten Busanbindung auch von kurzen Wegen zu den Autobahnanschlussstellen BAB4 sowie der Bundesstraßen B6, B96 und B156.