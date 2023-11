Mediahaus Verlag zieht innerhalb Düsseldorfs um

Die Mediahaus Verlag GmbH zieht zum 01.12.2023 nach 10 Jahren aus der bisherigen Fläche in ein neues Büro in der Neumannstraße 10 in Düsseldorf um. Das Verlagsunternehmen hat sich auf digitale und Print-Anzeigen spezialisiert und publiziert regionale sowie überregionale Anzeigenmagazine. Das Gebäudeensemble im Osten der Landeshauptstadt verfügt über eine Gesamtmietfläche von ca. 7.300 m², die sich auf drei Gebäude verteilen. Eigentümer der Liegenschaft ist die Bayerische Architektenversorgung, vertreten durch die Bayerische Versorgungskammer. Savills war während des gesamten Vermittlungsprozesses für den Mieter beratend tätig.

.