Media Frankfurt verlängert Mietvertrag im „Main Airport Center“

Die Media Frankfurt GmbH hat ihren Mietvertrag im „Main Airport Center“ (MAC) am Frankfurter Flughafen langfristig verlängert. Das auf die Vermarktung von Flughafenwerbung spezialisierte Unternehmen ist bereits seit zehn Jahren Mieter in der Unterschweinstiege 2-14. Eigentümer der Immobilie ist ein singapurischer REIT [wir berichteten].

.

Das MAC ist eines der prägnantesten Gebäude in der Frankfurt Airport City. Die Multi-Tenant-Immobilie umfasst auf elf Etagen rund 54.000 m² moderne Büroflächen. Zum Gebäude gehören auch eine hauseigene Kantine mit rund 300 Sitzplätzen und ein Parkhaus mit mehr als 1.400 Pkw-Stellplätzen. Das MAC ist nur wenige Minuten von Europas größtem Kontinentalflughafen entfernt. Über einen Shuttlebus ist es mit dem Terminal 1 und 2 des Frankfurter Airports verbunden. Auch das ICE-Terminal des Fernbahnhofs am Flughafen und die Frankfurter Innenstadt sind mit dem ÖPNV in wenigen Minuten zu erreichen.



„Ausschlaggebend für die Vertragsverlängerung sind für die Media Frankfurt GmbH die Nähe zum Flughafen, die optimale Anbindung zur Frankfurter City und die hochwertige Ausstattung der modernen Büroflächen gewesen“, kommentiert Yasmin Hilsky, Senior Consultant Office Leasing bei Avison Young, die die Vertragsverlängerung begleitet hat.