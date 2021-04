Die Media by Nature GmbH hat in Hamburg im Steckelhörn 11 rd. 454 m² Bürofläche inkl. 60 m² Dachterrasse gemietet. Die Immobilie befindet sich im Besitz eines von Macquarie Asset Management in 2018 aufgelegten und verwalteten Immobilienfonds. Der Asset Manager hatte das Bürogebäude 2019 gemeinsam mit MAPFRE erworben .…

