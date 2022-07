Media Broadcast zieht in Eschborner Kö-Campus

Die Media Broadcast GmbH hat in Eschborn rund 2.000 m² Bürofläche angemietet. Die Fläche befindet sich im Gebäudekomplex Kö-Campus im Eschborner Gewerbegebiet Süd. Das Unternehmen bezieht die neuen Flächen im ersten Quartal 2023. Vermieter der Fläche ist die Montano Real Estate GmbH. Der Mietvertrag wurde mit einer Laufzeit von zehn Jahren abgeschlossen. Mit der Anmietung durch Media Broadcast ist das Gebäude in der Kölner Straße 12 voll vermietet. Colliers war für den Mieter beratend tätig.

.

„Es hat sich viel getan seit dem Ankauf des Kö-Campus im Jahr 2018. Mit Okadis, Atomy Europe, Pactra International Germany und jetzt Media Broadcast konnten wir namhafte Unternehmen für das Haus gewinnen und das Gebäude Kö12 innerhalb von nur eineinhalb Jahren voll vermieten und das bei durchschnittlichen Vertragslaufzeiten von mehr als acht Jahren. Das ‘New Work-Konzept‘, welches in der Marketing-Suite im 6. OG implementiert wurde, kam so gut bei den Mietinteressenten an, dass fast alle neuen Mieterausbauten auch auf diesem Konzept beruhen. In Zukunft sollen die Gebäude Kö10 und Kö12 unter anderem durch die Elektrifizierung der Tiefgaragen- und Außenstellplätze entsprechend dem neuesten ESG-Standard nach BREEAM ‚very good‘ zertifiziert und somit auch ökologisch auf einen zeitgemäßen Stand gebracht werden", so Julius Falcinelli, Leiter Asset Management bei Montano.



Das Eschborner Gewerbegebiet Süd liegt unmittelbar an der westlichen Stadtgrenze von Frankfurt. Durch eine gute Autobahn- und ÖPNV-Anbindung ist die Frankfurter Innenstadt sowie der Flughafen in 10 Fahrminuten zu erreichen.