Meda Küchen mietet 2.065 m² in Oberhausen

Meda Küchen, ein Unternehmen der Tessner Gruppe, verlagert ihren Firmenstandort von Neukirchen-Vluyn nach Oberhausen und mietet 2.065 m² Bürofläche im Quartier 231 an der Duisburger Straße in Oberhausen an. Die Liegenschaft mit über 100.000 Quadratmeter Büro –, Hallen und Dienstleistungsfläche befindet sich auf dem ehemaligen Gelände der Babcock Borsig AG im Oberhausener Stadtteil Lirich. Die Henley 360 Gruppe hat die Immobilie im Jahre 2015 erworben und fortan entsprechend entwickelt. Sven Pascheberg von der Ruhrwert GmbH war bei der Flächensuche beratend tätig und vermittelte den Kontakt zum Eigentümer.

