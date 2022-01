Verdion hat eine zweite Einheit mit 10.595 m² Fläche im Logistikzentrum in Gallin östlich von Hamburg an die Erzeugerorganisation (EO) Mecklenburger Ernte GmbH vermietet. Damit verdoppelt der Zusammenschluss von Obst- und Gemüseerzeugern seine Kapazitäten am Standort .

