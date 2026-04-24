Repräsentative Arbeitsumgebung
Mecklenburg & Hoffmann mietet Bürofläche an der Berliner Allee in Düsseldorf
Die Mecklenburg & Hoffmann GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft hat rund 400 m² Bürofläche in der Liegenschaft Berliner Allee 22 in Düsseldorf angemietet. Die neue Bürofläche bietet dem Unternehmen eine funktionale und repräsentative Arbeitsumgebung, die den Anforderungen einer modernen Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft gerecht wird.
Anteon Immobilien begleitete den Mieter während des gesamten Anmietungsprozesses und unterstützte bei der Auswahl der passenden Bürofläche. Verwalterin der Immobilie ist die MEAG, Vermögensmanager von Munich Re und Ergo.