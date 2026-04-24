Mecklenburg & Hoffmann mietet Bürofläche an der Berliner Allee in Düsseldorf

Die Mecklenburg & Hoffmann GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft hat rund 400 m² Bürofläche in der Liegenschaft Berliner Allee 22 in Düsseldorf angemietet. Die neue Bürofläche bietet dem Unternehmen eine funktionale und repräsentative Arbeitsumgebung, die den Anforderungen einer modernen Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft gerecht wird.

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Anteon Immobilien begleitete den Mieter während des gesamten Anmietungsprozesses und unterstützte bei der Auswahl der passenden Bürofläche. Verwalterin der Immobilie ist die MEAG, Vermögensmanager von Munich Re und Ergo.