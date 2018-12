Der Sieger des Architekturwettbewerbs zur Errichtung des geplanten Wohnquartiers im Projekt Grand Central am Frankfurter Hauptbahnhof kommt aus den Niederlanden: Das Delfter Büro Mecanoo Architecten überzeugte in der Preisgerichtssitzung am 30. November die achtköpfige Jury und sicherte sich den

Fotos: Groß & Partner



[…]