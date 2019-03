MEC verstärkt Leasingteam

Die MEC Metro-ECE Centermanagement GmbH & Co. KG hat im ersten Quartal 2019 die Ressourcen im Bereich Leasing Management verstärkt. Es wurde eine zweite Teamleitungsposition besetzt, ferner wurden die beiden Leasingtrainees übernommen.

.

Nils Grötzner hat zum 01. Januar die Verantwortung als Teamleiter im Bereich Leasing Management übernommen. Er berichtet wie sein Teamleiter-Kollege Axel Prescher an Christian Thiele, Head of Leasing Management. Nils Grötzner ist seit Januar 2014 als Leasing Manager bei der MEC tätig. Vorher war er drei Jahre als Leasing Manager für die ECE im Bereich West zuständig. Seit dem Eintritt bei der MEC war er überwiegend für die Vermietung von Centern im Südwesten und Westen Deutschlands verantwortlich, später im Norden und Nordosten. Axel Prescher ist seit 01. Januar 2018 als Teamleiter Region East und South für die MEC tätig.



Interner Nachwuchs übernommen

Das nun insgesamt 11 köpfige Leasingteam wird seit 01. März außerdem durch Vanessa Kraska und Max Schultheiss verstärkt. Die beiden neuen Leasingmanager haben bei der MEC ein internes Traineeprogramm absolviert. In dem 18-monatigen Programm durchliefen die 27-jährige Vanessa Kraska und der 26-jährige Max Schultheiss insgesamt vier Module, um sich vom Leasing Management Trainee zum fertigen Leasing Manager ausbilden zu lassen.