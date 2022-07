MEC vermietet über 80.000 m² im ersten Halbjahr 2022

Die MEC hat im vergangenen Halbjahr insgesamt über 100 Neu- und Anschlussmietverträge mit einer Gesamtfläche von über 80.000 m² abgeschlossen. Zu den Vertragspartnern zählen etwa Aldi, Rewe, Edeka, B.O.C., Smiths Toys, Takko, Jeans Fritz, Thalia und Deichmann. Der Großteil der Fläche ist auf die Nachvermietung ehemaliger Real-Filialen zurückzuführen.

.

In den vergangenen sechs Monaten eröffneten namhafte Lebensmittelhändler, wie Kaufland und Globus, an insgesamt acht von der MEC betriebenen Handelsstandorten – etwa im T.E.C. Erfurt oder Ostsee Park Rostock. Am 14. Juli 2022 fiel zuletzt der Startschuss für Globus im Bethanien Center Neubrandenburg. Mit 14.000 Marktbesuchern innerhalb der ersten drei Tage nach Eröffnung ist der Händler laut MEC ein wahrer Kundenmagnet und sorgt dadurch auch im Neubrandenburger Center für höhere Besuchsfrequenzen.



Die interdisziplinär arbeitenden MEC-Teams bleiben auch weiterhin in Bewegung. Aktuell laufen an einigen Standorten Modernisierungsarbeiten im laufenden Betrieb der Neumieter sowie Flächenumbauten. Die nächste Neueröffnung steht ebenfalls kurz bevor: Mit Kaufland erhält das Rheinhessen Center Alzey nach durchgeführter Modernisierung am 1. September 2022 einen neuen Frequenzanker.