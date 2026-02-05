MEC übernimmt Management für Römerpassage Mainz

Die MEC ersetzt Multi Germany in der Mainzer Römerpassage. Der innerstädtische Mixed-Use-Standort mit Einzelhandel, Büros, Wohnen und Gesundheitsdienstleistungen ergänzt das Portfolio des Düsseldorfer Unternehmens um eine weitere prominente Immobilie in zentraler Lage. Beauftragt wurde die MEC von UBS Real Estate nach einem kompetitiven Vergabeverfahren.

