Neues Mandat
MEC übernimmt Management für Römerpassage Mainz
Die MEC ersetzt Multi Germany in der Mainzer Römerpassage. Der innerstädtische Mixed-Use-Standort mit Einzelhandel, Büros, Wohnen und Gesundheitsdienstleistungen ergänzt das Portfolio des Düsseldorfer Unternehmens um eine weitere prominente Immobilie in zentraler Lage. Beauftragt wurde die MEC von UBS Real Estate nach einem kompetitiven Vergabeverfahren.
Die Römerpassage verbindet auf rund 16.000 m² Mietfläche Einzelhandel, Wohnen, Büros und Gesundheitsdienstleistungen. Mit 27 Shops auf drei Geschossen, darunter Mieter wie Hugendubel, Depot und Søstrene Grene, zählt das Objekt zu den bedeutenden innerstädtischen Handelsimmobilien in Rheinland-Pfalz. Ergänzend sorgen Büros, Arztpraxen und Wohnungen für eine hohe Nutzungsmischung und kontinuierliche Frequenz. Zu den Mietern gehört auch CSL Plasma mit einem Zentrum für Blutspenden.
„Mixed-Use-Konzepte wie die Römerpassage sind ein zentrales Element zukunftsfähiger Innenstädte. Hier entsteht Wertschöpfung nicht nur durch Fläche, sondern durch Vielfalt, Synergien und urbane Lebensqualität“, erklärt Jörg Wege, Head of Business and Project Development und Stadtplaner bei der MEC.