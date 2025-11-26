„Integrierter Ansatz“
MEC übernimmt Management der Calwer Passage in Stuttgart
Die MEC übernimmt das Management der Calwer Passage in Stuttgart. Eigentümer des gemischt genutzten Ensembles im Herzen der Landeshauptstadt ist seit 2023 der Konzern Versicherungskammer [wir berichteten].
Die MEC bringt bei der Calwer Passage ihr integriertes Leistungskonzept aus Center-, Technical- und Leasing-Management zum Einsatz. Damit soll ein effizienter Betrieb, eine enge Betreuung der Mieter und eine nachhaltige Weiterentwicklung des Standorts gewährleistet werden. Besonderes Merkmal des Standorts ist die markante begrünte Fassade, die mit über 2.000 Pflanzgefäßen sowie einem Dachwald ein weithin sichtbares Zeichen für nachhaltige Stadtentwicklung setzt.
„Mit der Calwer Passage investieren wir bewusst in einen traditionsreichen Standort, der die Verbindung von Handelsnutzung, Arbeiten und Wohnen in bester Innenstadtlage verkörpert. Die nachhaltige Architektur und die ansprechenden Handelsflächen schaffen ein lebendiges Umfeld mit hoher Aufenthaltsqualität. Mit der MEC haben wir einen Partner an unserer Seite, der diese Qualitäten mit seinem integrierten Managementansatz zuverlässig weiterentwickeln wird“, kommentiert Milos Rachwalik, Abteilungsleiter Assetmanagement Immobilien der Versicherungskammer Real Estate GmbH.
Die Calwer Passage ist seit über 40 Jahren ein zentraler Handelsstandort in Stuttgart. Nach einer umfassenden Neugestaltung präsentiert sie sich heute als Mixed-Use-Immobilie mit Einzelhandel, Gastronomie, Büro- und Wohnnutzung. Unter dem charakteristischen Glasgewölbe finden rund 25 Geschäfte Platz, darunter insbesondere lokale und individuelle Retail-Konzepte, die für ein vielfältiges und charmantes Handelsumfeld sorgen.