MEC stockt bei KGAL auf 130.000 m² auf

Die MEC hat nicht nur das Mandat für sechs Handelsstandorte mit KGAL Investment Management verlängert, sondern das Auftragsvolumen zusätzlich durch die Übernahme von zwei weiteren Standorten auf über 130.000 m² aufgestockt.

.

Bei den Fachmarktzentren handelt es sich um den Erding Park in Erding, das Ziel in Hennigsdorf, die Donau Meile in Donauwörth, das Zentrum Schönweide in Berlin, das Activ Carré in Brackenheim, das Waibl in Waiblingen, das Fachmarktzentrum in Roth sowie das SeeRhein Center in Konstanz. Alle Standorte haben eine gewachsene Mieterstruktur aus namhaften Handelsunternehmen. Darunter Händler wie Kaufland, Deichmann, dm oder C&A.