MEC startet Modernisierung des Dreieich Nordpark

Center Manager MEC hat jetzt von der zuständigen Behörde den Bauvorbescheid und damit grünes Licht für die Modernisierung-Maßnahmen des Dreieich Nordparks erhalten. Nun startet ein umfangreiches Refurbishment der 1969 errichteten Immobilie in der Robert-Bosch-Straße 15 mit einer Verkaufsfläche von fast 24.000 m².

.

Bis zum vierten Quartal 2023 soll das Projekt abgeschlossen sein. Dann wird sich das für die Region wichtige Zentrum zur Nahversorgung der Bevölkerung nicht nur in einem neuen Design, sondern auch durch eine intelligente Flächenoptimierung mit weiteren Händlern und damit einem erweiterten Angebot präsentieren. „Das von der MEC entwickelte Konzept ebnet den Weg für eine inhaltliche Neuaufstellung des Dreieich Nordpark und wird ihn zudem optisch noch ansprechender erscheinen lassen“, kommentiert Dreieichs Bürgermeister Martin Burlon das Vorhaben, dem jetzt auch die lokale Verwaltung und der Magistrat zugestimmt haben.



Möglich wird der effiziente Prozess dadurch, dass die MEC das Projekt aus einer Hand realisiert. „Einen Handelsstandort wie den Dreieich Nordpark fit für die Zukunft zu machen, erfordert einen ganzheitlichen Blick auf die Immobilie, ihr Umfeld und die Ansprüche von Mietern, Konsumenten und Eigentümer. Nur so entsteht eine praktikable Gesamtstrategie, die die Anforderungen an den Standort heute und auch morgen erfüllt“, erklärt Jörg Wege, Head of Strategic Development bei der MEC. Das Unternehmen übernimmt die Modernisierung von Handelsstandorten wie dem Dreieich Nordpark aus einer Hand: Von der Konzeption, über die Flächenoptimierung, die planungs- und baurechtliche sowie bauliche Umsetzung, bis hin zur Akquise neuer Mietpartner.



Platz für zusätzliche Händler gibt es künftig im Dreieich Nordpark, da der neue Ankermieter Kaufland nicht die gesamte Fläche des bisherigen Real-SB-Warenhauses übernommen hat und der Sportartikelhändler Decathlon im Zuge einer Flächenoptimierung künftig knapp 3.000 m² Verkaufsfläche nutzt [wir berichteten]. Konzepte aus den Bereichen Lebensmittel-Discount, Drogerie und Haushaltswaren sollen daher bald den Mieter- und Branchenmix im neuen Dreieich Nordpark ideal ergänzen.