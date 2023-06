Zum 1. Juli 2023 wird MEC das Management in der Schlössle Galerie Pforzheim übernehmen. Der Auftrag kommt vom Immobilieninvestor Real I.S., der das Objekt in einem offenen AIF-Portfolio-Fonds der BGV-Reihe seit 2012 hält . Das Mandat umfasst das gesamte Center- und Standortmanagement, das technische Property Management sowie die Vermietung

[…]