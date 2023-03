Für das Jahr 2022 kann die MEC in ihren deutschlandweit über 80 betreuten Objekten insgesamt 223 Neu- und Anschlussmietverträge verzeichnen. Das Vermietungsergebnis erreichte dadurch 158.000 m² Gesamtfläche, was gegenüber dem Vorjahr einem Plus von 26.000 m² entspricht.

[…]