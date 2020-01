Die MEC Metro-ECE Centermanagement GmbH & Co. KG hat per 1. Dezember 2019 für drei neue Standorte ein Property Management Mandat des Investment- und Asset Managers KGAL erhalten. Dabei handelt es sich um drei überwiegend voll vermietete Handelsimmobilien in Waiblingen, Roth und Brackenheim. Der Au

[…]