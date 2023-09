MEC bleibt im Bethanien Center Neubrandenburg

Die MEC und Union Investment Real Estate verlängern ihre Zusammenarbeit im Bethanien Center Neubrandenburg. Beide Unternehmen schlossen dazu jetzt einen Vertrag ab.

.

Bereits seit 2011 verantwortet die MEC das Centermanagement im Fachmarktzentrum in Neubrandenburg. Das Bethanien Center bietet seinen Kunden auf 44.000 m² über 40 Shops und Fachmärkte, darunter Händler wie Globus, Adler, OBI oder Rossmann.



Erst vor wenigen Monaten hat die MEC als Eigentümervertreter seines Kunden Union Investment Real Estate einen Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan der Stadt Neubrandenburg herbeigeführt. Dieser dient der planungsrechtlichen Absicherung des Handelsstandortes und sichert zudem das Investment des Eigentümers in das Bethanien Center Neubrandenburg langfristig.



Im vergangenen Jahr konnte ein Globus SB-Warenhaus als neuer Ankermieter gewonnen werden. Darüber hinaus soll die Ausstattung des Einkaufszentrums mit einer umfangreichen, modernen Ladeinfrastruktur für E-Mobilität in den kommenden Monaten vorangetrieben werden.