MEAG vermietet über 2.000 m² in Düsseldorf

Die MEAG hat zwei Büroflächen und ein Ladenlokal in der Bahnstraße 16 im Düsseldorfer Zentrum langfristig vermietet. Die Fidaris Treuhand und Wirtschaftsberatung GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft mietet zum 16. Oktober 2021 das gesamte fünfte Obergeschoss mit 790 m² an. Savills hat den Mietvertrag vermittelt. Die Höveler Holzmann Consulting GmbH mietet zum 1. Februar 2022 das gesamte dritte Obergeschoss mit 1.166 m² Büroflächen an. Die HausplusRente GmbH mietet zum Sommer 2021 eine 96 m² große Ladenfläche an. Reuland Retail-Service hat den Mietvertrag vermittelt.

.