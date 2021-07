House of Switzerland mietet 1.900 m² in Stuttgart

Seit dem 1. Juli hat die Schweiz an der Ecke Calwer Straße 33 / Kronprinzstraße 30 in Stuttgart mit einem „Pop-up House of Switzerland“ Quartier bezogen. Inspiriert vom beliebten Konzept der Pop-up-Stores präsentiert sich die Schweiz bis Ende Oktober 2021 auf einer Fläche von rund 1900 m² im Büro- und Geschäftshaus von ihrer innovativen, kreativen Seite, mit Ausstellungen und Events.

.

Das Objekt an der Ecke Calwer Straße 33 / Kronprinzstraße 30 in der Stuttgarter Innenstadt ist zentral gelegen in einer der belebtesten und am höchsten frequentierten Viertel unweit der unter Denkmalschutz stehenden Calwer Passage und bietet Mietern eine öffentlich exponierte Lage in einem prestigeträchtigen Umfeld mit zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten der wenige Schritte entfernten Einkaufsmeile Königstraße.



Vermieterin des Büro- und Geschäftshauses, das vollvermietet ist, ist die MEAG, Vermögensmanager von Munich Re und Ergo. Colliers war vermittelnd tätig.