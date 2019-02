MEAG vermietet im Mediapark in Köln

Die MEAG hat eine 500 m² große Gewerbefläche „Im Mediapark 6“ in Köln an den IT-Dienstleister Accso – Accelerated Solutions GmbH mit dem Hauptsitz in Darmstadt vermietet. Accso ist Spezialist für anspruchsvolle, individuelle IT-Lösungen und hochkarätige Technologie- und Architekturberatung.

Das Gebäude „Im Mediapark 6“ ist einschließlich der Maisonette-Wohnungen neungeschossig und staffelt sich nach hinten auf sieben Geschosse ab. Das Büro- und Geschäftshaus gliedert sich im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss in zwei Bürozonen, getrennt durch einen sich hervorschiebenden elliptischen Baukörper. Mit einer Mietfläche von insgesamt 19.411 m² ist der Mediapark 6 Teil eines überwiegend für Medien konzipierten Gewerbeparks im Kölner Stadtteil Neustadt-Nord. Vermittelnd tätig waren die Berater von Savills.