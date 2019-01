Landeshauptstadt Düsseldorf bezieht Bismarckstraße 39-43

Die MEAG hat in der Bismarckstraße 39-43 in Düsseldorf ca. 2.450 m² Büro und rund 90 m² Lagerfläche an die Landeshauptstadt Düsseldorf vermietet. Mietbeginn ist der 01. Mai 2019. imovo und Aengevelt waren beratend tätig.

.

Das 1994 erbaute Gebäude liegt zentral in der Stadtmitte Düsseldorfs und bietet eine Gesamtfläche von rund 3.500 m². Davon entfallen ca. 2.450 m² auf Büro-, ca. 840 m² auf Handels- und 180 m² auf Lagerflächen. Zudem befinden sich sechs Wohnungen in der Immobilie. Das Objekt ist vollständig vermietet.



„Wir freuen uns, die Landeshauptstadt Düsseldorf als neuen Mieter begrüßen zu dürfen. Die zentrale Lage, die qualitativ hochwertige Ausstattung und das Nutzungskonzept machen den Erfolg der Immobilie in der Vermietung aus,“ sagt Dr. Hans-Joachim Barkmann, Geschäftsführer der MEAG.