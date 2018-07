MEAG vermietet an die ortsansässige Dr. Güldener Firmengruppe in Stuttgart

Die MEAG hat 740 m² Bürofläche an der Theodor-Heuss-Straße 9 in Stuttgart an die schnell wachsende Dr. Güldener Firmengruppe, bestehend aus Optica, den Deutschen Zahnärztlichen Rechenzentren (DZR) und weiteren Unternehmen und Tochtergesellschaften in Deutschland, vermietet. Der Dienstleister im Gesundheitssektor wird die Flächen im November 2018 beziehen. Vermittelnd tätig waren Colliers International Stuttgart als Leadmakler sowie E & G Real Estate GmbH.

Der Standort Theodor-Heuss-Straße 9 zeichnet sich durch eine Top-Lage in der Innenstadt direkt an der Stuttgarter Fußgängerzone aus. Bis Mitte 2017 wurde das charakteristische Hochhaus mit seinen insgesamt elf Stockwerken, davon neun Büro-Etagen, komplett revitalisiert und technisch modernisiert. Neben einer Neugestaltung der Fassade wurden die Büroflächen hochwertig ausgebaut und die zweigeschossige Eingangshalle neu strukturiert. Für ein optimales Raumklima sorgen eine zentrale mechanische Be- und Entlüftung einschließlich Spitzenkühlung durch Kühldecken und Wärmerückgewinnung.