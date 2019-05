Die MEAG hat eine 698 m² große Bürofläche im „W25“ in Frankfurt, Wiesenhüttenplatz 25, an das Ingenieur- und Architekturbüro Canzler GmbH mit Hauptsitz in Dresden vermietet. Das Bürogebäude W25 verfügt über eine Nutzfläche von insgesamt 5.700 m² auf sieben Stockwerken. Weitere Mieter

[…]