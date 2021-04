Meag vermietet am Kurfürstendamm an KPM

Die Meag hat am Kurfürstendamm 32 in Berlin zum 01.06.2021 neu vermietet. Nach dem Auszug eines Friseursalons war die Fläche neu zu vermieten. Die KPM - Königliche Porzellan-Manufaktur Berlin wird eine Fläche von 500 m² für ihren Kundenverkehr sowie ein Lager mit 70 m² mieten.

Geplant ist dabei ein „Shop in Shop“-Konzept für Sawade – Berliner Pralinen. Zudem wird Einstein Kaffee ihre Kunden dort bedienen. Die drei klassischen Berliner Qualitätsmarken profitieren dabei wechselseitig voneinander, von der stark vom Tourismus geprägten Laufkundschaft sowie ihrer jeweiligen angestammten, qualitätsbewussten Klientel. Der Kurfürstendamm gewinnt in diesem Abschnitt mit diesen neuen Mietern zusätzlich an Einzelhandelsattraktivität.



„Wir freuen uns ein so traditionsreiches Haus wie die KPM, ergänzt durch die etablierten Marken Sawade und Einstein Kaffee an diesem Top-Standort begrüßen zu dürfen. In der derzeitigen Situation sind Neuvermietungen aufgrund der Einschränkungen ein respektabler Erfolg. Zudem konnte hier noch ein Mieter mit zukunftsfähigem Konzept und starken Marken gewonnen werden, welcher den Kurfürstendamm als erstklassige Einkaufsadresse Berlins weiter unterstreicht“, sagt Florian Wolz, Leiter Real Estate Leasing Management der Meag.