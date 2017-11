MEAG vermietet 850 m² Bürofläche in Hamburg

Die MEAG hat 850 m² Bürofläche an die Telos Systementwicklung GmbH in der Kaiser-Wilhelm-Straße 93 in Hamburg vermietet. Das inhabergeführte IT-Systemhaus wird Mitte Dezember 2017 aus dem Hamburger Stadtteil Rotherbaum in die größeren Räumlichkeiten umziehen. JLL und das Maklerhaus Völckers & CIE waren für die MEAG beratend tätig.

Das siebengeschossige Bürohaus in der Kaiser-Wilhelm-Straße befindet sich in unmittelbarer Nähe des Johannes-Brahms-Platzes in bester Hamburger Innenstadtlage. Hinter der historischen Fassade des Jugendstilhauses von 1900 erstrecken sich insgesamt 5.000 m² Büroflächen, die beim Einzug des neuen Mieters renoviert und modernisiert sein werden.