Meag vermietet 1.110 m² an Robert Half in Stuttgart

Die Meag hat 1.110 m² Bürofläche an der Theodor-Heuss-Straße 9 in Stuttgart an Robert Half vermietet. Der Personaldienstleister wird die Flächen im Theo9 im Dezember 2017 beziehen.

Der innerstädtische Standort, direkt an der Fußgängerzone gelegen, der insgesamt über 3.115 m² Büro- und 653 m² Einzelhandelsflächen verfügt, ist damit zu gut einem Drittel belegt. Bis Mitte 2017 wurde das charakteristische Hochhaus mit seinen insgesamt elf Stockwerken, davon neun Büro-Etagen, komplett revitalisiert und technisch modernisiert. Neben einer Neugestaltung der Fassade wurden die Büroflächen hochwertig ausgebaut und die zweigeschossige Eingangshalle neu strukturiert. Laut Meag befinden sich derzeit weitere Mietverträge kurz vor dem Abschluss. Bei dem aktuellen Deal mit Robert Half waren Colliers International Stuttgart als Leadmakler sowie Ellwanger & Geiger und BNP Paribas Real Estate vermittelnd tätig.