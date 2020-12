MEAG verlängert mit Willis Towers Watson im Kölner Westgate

Willis Towers Watson verlängert den Mietvertrag im Büro- und Geschäftshaus Westgate in der Kölner Innenstadt. Das Unternehmen hat Ende November 2020 einen langfristigen Mietvertrag für rd. 1.500 m² unterzeichnet. Willis Towers Watson gehört zu den weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Advisory, Broking und Solutions.

.

Das Westgate am Habsburgerring 2–12 ist ein Büro- und Geschäftshaus in zentraler Kölner Citylage, verfügt über eine Gesamtmietfläche von circa 17.400 m² und wurde für sein Energiekonzept von der EU-Kommission als „Green Building“ zertifiziert. Der Name Westgate geht zurück auf die Geschichte des Standortes, da über die Westachse Aachener Straße – Neumarkt – Dom im Mittelalter die Könige in den Kölner Dom einzogen. Eintrittspforte war dabei die Hahnentorburg direkt neben dem Westgate.



Vermieterin des Büro- und Geschäftshauses, das vollvermietet ist, ist die MEAG, Vermögensmanager von Munich Re und Ergo. Jones Lang LaSalle SE war bei der Mietvertragsverlängerung für Willis Towers Watson im Rahmen eines Tenant Representation Mandates exklusiv beratend tätig.