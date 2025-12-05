MEAG verkauft Pariser Büroimmobilie an Tishman Speyer

MEAG veräußert 54 Rue de Londres in Paris, eine sechsstöckige, 4.622 m² große Büroimmobilie in bester Lage an Tishman Speyer.

.

Das Objekt 54 Rue de Londres wurde 2018 vom Architekten Axel Schönert komplett renoviert. Das Gebäude ist vollständig an die International Workplace Group (IWG) unter deren Marke Spaces vermietet. Axel Schönert hatte im Auftrag von MEAG auch 2009 das Gebäude Paris Eight in 40, Rue de Courcelles, Paris und 2014 das Objekt in 55, Boulevard Haussmann, Paris neu gestaltet und modernisiert.



„Das Gebäude in der Rue de Londres gehört seit über zwei Jahrzehnten zum Portfolio von MEAG. In dieser Zeit haben wir als Asset Manager dieses Objekt entsprechend seiner attraktiven Lage aufgewertet und davon deutlich profitiert“, sagt Katrin Hupfauer, Leiterin Real Estate Transactions bei MEAG.



„54 Rue de Londres bietet eine einzigartige Gelegenheit, eine erstklassige, komplett renovierte Immobilie in bester Lage zu erwerben. Wir freuen uns sehr über die konstruktive Beziehung, die wir zu MEAG aufgebaut haben“, sagte Philippe Joland, Präsident von Tishman Speyer France.



Die Transaktion wurde von Jones Lang Lasalle durchgeführt. Tishman Speyer wurde von C&C Notaires, Depardieu und Gleeds beraten, MEAG von Cheuvreux und LPA Law.