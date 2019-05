MEAG verkauft „Dreiringplatz“ in Essen

Dreiringplatz in Essen

© BNP Paribas

Die MEAG hat das Büro-, Einzelhandels- und Wohngebäude „Dreiringplatz“ in der Bochumer Straße 43, 45 und 47/Dreiringplatz 7-10 in Essen an die Objektgesellschaft Gate XII GmbH aus dem Verband der Anter Group mit Sitz in Düsseldorf verkauft. Das 1977 errichtete siebengeschossige Gebäude mit zwei Bauteilen besitzt eine Gesamtnutzfläche von 7.000 m², die sich auf 3.700 m² Büro-, 1.850 m² Wohn- und 1.440 m² Einzelhandelsflächen inkl. Lager verteilen. BNP Paribas Real Estate war beim Verkauf beratend für die MEAG tätig.

.

„Wir freuen uns über die erfolgreiche Transaktion des Objekts in Essen. Wir haben die gute Marktsituation genutzt, um das Objekt an einen lokal bestens vernetzten Investor weiterzureichen“, sagt Dr. Hans-Joachim Barkmann, Geschäftsführer der MEAG.



„Der Dreiringplatz in Essen passt genau in unser Value-Add-Portfolio. Mittelfristig werden wir in die Immobilie investieren und wollen in Absprache mit den Mietern das Erscheinungsbild den heutigen Erwartungen angleichen“, sagt Taylan Anter, Geschäftsführer der Anter Group.