MEAG und Culmia starten Spaniens größte Wohnplattform

MEAG und der spanische Immobilienentwickler Culmia bündeln institutionelles Kapital für den Aufbau der größten operativen Plattform im Bereich des bezahlbaren Wohnraums in Spanien. Zum Start umfasst das Portfolio 1.782 Wohnungen, perspektivisch sollen es über 2.500 werden.

MEAG und Culmia haben eine strategische Allianz zur Entwicklung und zum Betrieb einer großvolumigen Plattform für bezahlbaren Wohnraum in Spanien geschlossen. Unterstützt wird die Transaktion unter anderem von Munich RE und Oaktree Capital Management. Ziel ist es, langfristiges institutionelles Kapital in soziale Infrastruktur zu lenken.



Die Transaktion legt ein Anfangsportfolio fest, das schrittweise erweitert werden soll, sobald neue Projekte in Zusammenarbeit mit den zuständigen Gebietskörperschaften und weiteren Entscheidungsträgern realisiert werden. Das Anfangsportfolio umfasst Vermögenswerte aus dem Plan Vive II, der Stadtverwaltung von Madrid (Los 1) und Projekten in Valencia und Benidorm. Es soll später um drei weitere Lose aus dem Programm Plan Suma der städtischen Wohnungs- und Grundstücksgesellschaft Madrids (EMVS) in Los Ahijones und Los Berrocales (Madrid) erweitert werden. Das Portfolio ist durch Konzessionen mit einer Laufzeit von 45 bis 75 Jahren und Bodenrechte mit inflationsindexierten Mieten abgesichert, bietet einen stabilen regulatorischen Rahmen und genießt breite gesellschaftliche Unterstützung. Die Plattform startet mit 1.782 Wohnungen. In einer zweiten Phase sollen rund 750 weitere Einheiten hinzukommen, sodass insgesamt etwa 2.500 Wohnungen erreicht werden. Das Investitionsvolumen liegt bei rund 400 Mio. Euro. Die Objekte basieren überwiegend auf 45- bis 75-jährigen Konzessionen und inflationsindexierten Erbpachtstrukturen im Rahmen öffentlich-privater Partnerschaften.



„Diese Transaktion ist ein Erfolg bei der Schaffung einer groß angelegten Lösung für kritische Infrastruktur. Diese Plattform, die durch langfristige Konzessionen gesichert ist und von inflationsindexierten Mieten und stabilen regulatorischen Rahmenbedingungen durch öffentlich-private Partnerschaften getragen wird, wird als Vorbild für weitere Investitionen im Bereich des bezahlbaren Wohnraums dienen“, erläutert Andrea León Viera, Senior Infrastructure Equity Transaction Manager bei MEAG.



Die Plattform zielt darauf ab, das Angebot an Mietwohnungen mit Mieten zu erweitern, die 20 bis 30 % unter dem Marktniveau liegen. Etwa 83 % der Wohnungen sollen in industrialisierter Bauweise errichtet werden, wodurch die Bauzeiten verkürzt, der Ressourcenverbrauch optimiert und gleichzeitig Umweltaspekte berücksichtigt werden.



Als wichtiger Schritt in der Bereitstellung von Infrastrukturkapital zur Unterstützung kritischer Infrastruktur für spanische Gemeinden werden die Portfolio-Vermögenswerte überwiegend durch Bodenrechte und Konzessionen im Rahmen öffentlich-privater Partnerschaften strukturiert. Dabei stellt der öffentliche Sektor das Land zur Verfügung, Culmia entwickelt und baut die Immobilien, und die Plattform betreibt sie.



Bei der Transaktion wurde Culmia von Ashurst und Linklaters beraten, während MEAG von Arup, Ontier und Crédit Agricole CIB beraten wurde.