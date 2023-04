MEAG übernimmt Strawinsky House in Amsterdam

Das Strawinskyhuis in Amsterdam ist fertiggestellt und von der MEAG übernommen worden. Das Gebäude mit einer Nutzfläche von 10.000 m² wurde komplett entkernt und in ein modernes, nachhaltiges und helles Boutique-Büro umgewandelt.

Das Strawinskyhuis liegt zentral im Amsterdamer Hochhausviertel Zuidas, direkt neben dem Bürokomplex World Trade Center Amsterdam am Prinses Amaliaplein 1–3. Die Übergabe markiert den Abschluss des Verkaufs der Entwicklungsgesellschaft Egeria Real Estate Development und Flow Real Estate an den Investor MEAG [wir berichteten].



Rund 7.000 m² des Bürogebäudes sind an DLA Piper vermietet, die mit Büros in über 40 Ländern zu den weltweit führenden Wirtschaftskanzleien zählen. Mit dieser Vermietung stehen im Erdgeschoss noch ca. 2.000 m² vermietbare Bürofläche zur Verfügung. Die Vermietung liegt bei NL Real Estate Knight Frank und Cushman & Wakefield.



Geplant ist die Zertifizierung des Objekts mit BREEAM-Outstanding. Das Strawinskyhuis verwendet ein ATES-System (Aquifer Thermal Energy Storage) mit einer Wasserpumpe, das mehr als 40 % Energieeinsparungen erzielt. Aufgrund von energieeffizienten Geräten, Sonnenkollektoren und Wärmespeichern ist das Gebäude energieeffizient mit einem A+++ Energielabel. Das Belüftungssystem sorgt für die Rückgewinnung und Wiederverwendung der verbrauchten Ventilationsluft, die mit einem Wärmerad für die Luftbefeuchtung genutzt wird.



Das Strawinskyhuis liegt zentral am Verkehrsknotenpunkt Amsterdam Süd. Über die Anbindung an den Autobahnring A10 ist das Bürogebäude sehr gut mit dem Auto erreichbar. Auch die Erreichbarkeit mit dem Fahrrad, einer der häufigsten Formen des Pendlerverkehrs unter den Amsterdamern, ist sehr gut. Eine öffentliche Tiefgarage neben dem Bürogebäude bietet Platz für 3.500 Fahrräder.



Das Architekturbüro ZZDP ist für die Pläne zuständig, die Realisierung lag in den Händen des Bauunternehmens Du Prie zusammen mit Bosman Companies (technische Installationen). Die MEAG wurde beim Kauf des Büros von BNP Paribas Real Estate und Greenberg Traurig unterstützt. Egeria und Flow wurden beim Verkauf von CBRE, Houthoff und Loyens & Loeff unterstützt.