Düsseldorfer Büroimmobilien mit Potenzial sind stark gefragt

Die Nachfrage nach Büroimmobilien mit Entwicklungspotenzial ist in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt Düsseldorf groß. Zum Jahreswechsel haben zwei Gebäude im Großraum den Eigentümer gewechselt. Dabei haben die Käufer vor, die Immobilien zu revitalisieren und gegebenenfalls neuen Nutzungsarten zuzuführen.

Cube Real Estate kauft in der Düsseldorfer Heinrichstraße

Der lokale Investor Cube Real Estate hat das Büro- und Geschäftsgebäude der MEAG in der Heinrichstraße 83-85 in Düsseldorf gekauft und will das vorhandene Potenzial der Lage und des Objekts perspektivisch heben. Zunächst sollen die aktuellen Nutzungen aber erst einmal weitergeführt werden. Geprüft wird derzeit, ob langfristig eine Umnutzung des Gebäudes Sinn macht, oder ob in dieser Lage doch weiterhin Büroflächen angeboten werden.



Das 1965 errichtete fünfgeschossige Gebäude mit einer Gesamtnutzfläche von rund 4.800 m² liegt zentrumsnah an einer der wichtigsten Verkehrsadern von Düsseldorf und in der Nähe der Hochschule Düsseldorf. Das Gebäude befindet sich im Nordosten der Stadt, in der Nähe des Zooparks im Stadtteil Mörsenbroich. BNP Paribas war beim Verkauf beratend für die MEAG tätig.



Solidare kauft Objekt in Neuss

Mit einer anderen Perspektive hat die auf Mikroapartments spezialisierte Solidare Real Estate Holding plc eine Büroimmobilie in Neuss erworben. Das Gebäude in der Görlitzer Straße 3 soll bereits in den kommenden Monaten zu einem wohnwirtschaftlich und gewerblich genutzten Objekt umgebaut werden. Zurzeit steht es leer, zuvor wurde es als Verwaltungsgebäude vom Landesamt genutzt. Es umfasst eine Bruttogeschossfläche von ca. 15.000 m² zuzüglich Tiefgarage.



Das ehemalige Bürogebäude in der Görlitzer Straße 3 befindet sich in Neusser 1A-Lage in der Nähe des Rheinknicks. Auf der anderen Rheinseite befinden sich die Düsseldorfer Stadtteile Oberbilk und Friedrichstadt. Die Lage bietet eine gute Infrastruktur und ist mit dem ÖPNV an die benachbarte Landeshauptstadt angeschlossen. „Dieses Gebäude erfüllt all unsere Einkaufsparameter und passt sehr gut in unser Portfolio“, erläutert Zeki Yigit, CEO von Solidare. „Wir erhöhen damit unseren Bestand auf über 1.000 Mikro-Apartments allein im Düsseldorfer Raum. Deutschlandweit hat Düsseldorf den höchsten Bedarf an solchen Wohnflächen.“



Sämtliche Aufgaben für den Umbau zu Mikro-Apartments werden von spezialisierten Tochtergesellschaften der Solidare ausgeführt. Das schließt Projektierung, Planung, Baumaßnahmen und auch das Vermietungskonzept ein. Solidare‘s strategisches Ziel ist es, einer der führenden Anbieter von Mikro-Apartments in Deutschland zu werden. Dafür werden kontinuierlich ähnliche Objekte wie das in Neuss gesucht. Große, leerstehende Büroobjekte in zentraler Lage von Landeshauptstädten oder Universitätsstädten sind von besonderem Interesse.