Meag realisiert Nürnberger Bürohochhaus nach Plänen von Henning Larsen

Für den prominenten Standort direkt am Hauptbahnhof in Nürnberg wurde von der MEAG, dem Vermögensmanager von Munich Re und Ergo, ein Architektenwettbewerb ausgeschrieben, um in der Konkurrenz von sechs renommierten Architekturbüros einen herausragenden Entwurf zu erhalten. In dem Entwurfskonzept von Henning Larsen konnte eine überzeugende Antwort für ein Bürogebäude mit höchstem Qualitätsanspruch gefunden werden, das diesem hochwertigen Standort gerecht wird. Entscheidend war, dass der Entwurf neben hoher Wirtschaftlichkeit und ökologischem Anspruch städtebaulich eigenständige Akzente setzt.

