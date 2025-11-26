MEAG legt neuen Rechenzentren-Fonds auf

Die MEAG hat den MEAG Volante DC Investor SCSp aus der Taufe gehoben – ein Spezialvehikel, das in europäische Rechenzentren investiert und als Seed-Portfolio einen Teil der erworbenen Vantage-Rechenzentren umfasst [wir berichteten]. Zum Startschuss sind die Siemens Financial Services (SFS) und die Munich RE mit an Bord.

.

Der neue Fonds nach Luxemburger Recht steht auch weiteren professionellen Anlegern offen und zielt klar auf das rasante Wachstum der digitalen Infrastruktur ab. Damit unterstreicht die MEAG ihr Engagement in diesem Sektor, nachdem sie bereits seit 2022 rund eine Milliarde Euro in diesen Bereich, primär in Rechenzentren, investiert hat. Dieses Know-how fließt nun in die Strategie des Volante DC Investor ein.



Das initiale Investment ist bereits fix: Neben dem Fonds selbst mischen auch ein Sovereign Wealth Fund und der Global Player Vantage Data Centers mit, einem der weltweit führenden Entwickler und Betreiber von Rechenzentren. Diese Konstellation soll eine starke Basis für die Wachstumsstrategie des Fonds bilden.



“Die zunehmende Nachfrage nach digitaler Infrastruktur setzt weiterhin entscheidende Impulse. Wir freuen uns sehr, die Siemens Gruppe als starken Partner gewonnen zu haben, und sind überzeugt, dass die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit eine hervorragende Grundlage für die Wachstumsstrategie des Fonds bildet“, sagt MEAG-Geschäftsführer Heiko Wunderlich.



Zukünftig ist geplant, das Portfolio durch den Zukauf weiterer Rechenzentren zu erweitern. Das Ziel ist die Optimierung von Synergien und die Ausschöpfung von Refinanzierungspotenzialen am Markt. Ein wichtiger Fokus liegt dabei auf Nachhaltigkeit: Alle Rechenzentren sollen zu 100% mit Strom aus erneuerbaren Energien betrieben werden. Verwaltet wird der Fonds von der Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. als AIFM, während die MEAG die Beratung übernimmt. Er ist zudem gemäß Artikel 8 der SFDR klassifiziert.