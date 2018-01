Meag kauft in Washington, D.C.

Washington Building

Die Meag hat ein Büro- und Geschäftshaus in Washington D.C. erworben. Das „Washington Building“ verfügt über eine herausragende Lage an der 1440 New York Avenue, 200 Meter vom Weißen Haus entfernt. Das Gebäude besitzt c. 18.614 m² Büro- und c. 1.218 m² Einzelhandelsfläche sowie 64 Tiefgaragenplätze. Die Büroflächen sind zu 100 % an Skadden, Arps, Slate, Meag-her & Flom LLP vermietet. Die insgesamt sieben Einzelhandelsgeschäfte sind ebenfalls vermietet.

.

Das Washington Building verfügt aufgrund seiner exponierten Ecklage über eine sehr gute natürliche Belichtung und bietet Flexibilität in der Grundrissgestaltung der Büroeinheiten. Highlight ist die 2013 neu gestaltete Dachterrasse mit Ausblick auf das Weiße Haus, das Washington Monument bis hin zum Pentagon.



„Die Meag verfolgt eine langfristige und auf einen möglichst berechenbaren und stetigen Ertrag ausge-richtete Investitionsstrategie. Die Lage und Qualität machen dieses Gebäudes zu ei-nem überaus begehrten und wertbeständigen Objekt, das sich perfekt einfügt in das Immobilienportfolio eines global tätigen Versicherungskonzerns,“ sagt Dr. Hans-Joachim Barkmann, Geschäftsführer der Meag.



Der Verkäufer wurde von Cushman & Wakefield beraten. Auf der Käuferseite hat EastBanc unterstützt. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen verein-bart.