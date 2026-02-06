MEAG-Investoren beteiligen sich an GD Towers mit 2,5 Mrd. Euro

MEAG hat Munich Re und weitere institutionelle Investoren bei ihrer Beteiligung an der Privatplatzierung von GD Towers in Höhe von 2,5 Mrd. Euro beraten. Die Transaktion fand breites Interesse bei europäischen und US-amerikanischen Investoren und stellt eine bedeutende auf Euro lautende Privatplatzierung dar. Die von MEAG beratenen Investoren beteiligten sich mit weiteren institutionellen Investoren an der Finanzierung.

GD Towers besitzt und betreibt rund 44.000 Funktürme, Bodenmasten und Dachstandorte in Deutschland und Österreich und ist gemessen an der Zahl der Standorte dort jeweils das größte Unternehmen in diesem Bereich. Das Geschäft basiert auf langfristigen Rahmenmietverträgen mit hundertprozentigen Tochtergesellschaften der Deutschen Telekom AG (Telekom Deutschland GmbH in Deutschland und T-Mobile Austria GmbH in Österreich) und stellt Mobilfunknetzbetreibern, Rundfunkanstalten und Notfalldiensten wichtige Telekommunikationsinfrastruktur zur Verfügung.



„Wir sind stolz darauf, GD Towers bei dieser strategischen Transaktion zu unterstützen. Unsere Mandanten schätzen die Kombination aus stabilen Cashflows aufgrund langfristiger Mietverträge mit Vermögenswerten, die zur digitalen Inklusion und Konnektivität in Deutschland und Österreich beitragen“, sagt Thomas Bayerl, Geschäftsführer und Global Head Illiquid Assets bei MEAG.



Isil Tanriverdi Versmissen, Head of Infrastructure Debt bei MEAG, ergänzt: „Diese Transaktion unterstreicht das starke Interesse der MEAG Investoren, hochwertige und kritische digitale Infrastruktur zu unterstützen, wobei die MEAG-Investoren ihre Zusagen erhöhen, um das Wachstum weiter zu fördern und Mehrwert für unsere Eigenkapitalpartner DigitalBridge, Brookfield und die Deutsche Telekom zu schaffen. Die Rolle als arrangierender Vermögensverwalter bei dieser wegweisenden Privatplatzierung unterstreicht die Position von MEAG als führender institutioneller Akteur im Bereich europäischer Infrastrukturkredite.“