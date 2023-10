MEAG holt Grant Thornton ins Westgate

Grant Thornton Deutschland eröffnet für den Geschäftsbereich Legal in Köln einen weiteren Standort. In zentraler Innenstadtlage mietet das Unternehmen im Westgate unter der Adresse Habsburgerring 2 etwa 1.100 m² Bürofläche an. Entworfen wurde das Bürokonzept für Grant Thornton von Pro m², JLL hat den Mieter im Rahmen eines Tenant-Representation-Mandats beraten.

.

Das Büro- und Geschäftshaus Westgate wird vermietet von MEAG und verfügt über eine Gesamtmietfläche von 20.100 m², davon 17.400 m² für Büros. Im Erdgeschoss mieten Unternehmen aus den Bereichen Gastronomie und Einzelhandel und dieses ist derzeit vollvermietet.