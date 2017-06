Meag in Hamburg, Bremen und Aschaffenburg erfolgreich

Die Meag hat insgesamt 2.800 m² in Hamburg und Bremen vermietet. Außerdem hat der Vermögensverwalter von Munich Re und Ergo die gute Marktlage genutzt, um ein Büro- und Geschäftshaus in Aschaffenburg zu verkaufen.

Zenk Rechtsanwälte zieht in die Hamburger Innenstadt

In der Hansestadt wird die Wirtschaftskanzlei Zenk Rechtsanwälte nach über 40 Jahren an der Außenalster ihren Standort in die Hamburger Innenstadt verlegen. Ihr Sitz mit ca. 2.000 m² befindet sich ab dem 01.01.2018 im Neuen Wall 25-31/Schleusenbrücke 1. Die Immobilie bietet auf 5.830 m² Büro- und 2.240 m² Einzelhandelsflächen optimale Voraussetzungen für anspruchsvolle Mieter im Büro- und Ladenbereich, denen neben einer repräsentativen Geschäftsadresse auch die Flexibilität der Mietflächen wichtig ist. Vermittelnd und beratend für Zenk Rechtsanwälte tätig war das Maklerhaus HIT Hamburger Immobilien Team GmbH Chartered Surveyors. Der Vermögensverwalter wird im Rahmen eines Leadmaklermandates von JLL beraten.



Integrationsfachdienst mietet in der Bremer City

Die Integrationsfachdienst Bremen GmbH verlegt ihren Hauptsitz in Bremen und hat dazu eine Bürofläche mit rund 800 m² in der „Herrlichkeit 2-4“ im Zentrum angemietet. Das gemeinnützige Dienstleistungsunternehmen im Bereich Gesundheit, Behinderung und Arbeit plant die neuen Flächen im zweiten Obergeschoss im Juni 2017 zu beziehen.



Die „Herrlichkeit“ bildet mit dem anschließenden Teerhof die Insel zwischen der Weser und der kleinen Weser. Das Bürogebäude mit einer Klinkerfassade liegt auf der Südseite der Insel in direkter Wasserlage. Beratend und vermittelnd tätig war Robert C. Spies Gewerbe und Investment.



Meag verkauft in Aschaffenburg

Neben den beiden Vermietungen in den norddeutschen Hansestädten konnte die Meag zudem einen Verkauf im bayerischen Aschaffenburg Ende April realisieren. Die die City Liegenschaften Aschaffenburg GmbH hat das Büro- und Geschäftsgebäude „Victoria Haus“ in der Weißenburger Straße 28-30 übernommen. Das 1996 errichtete fünfgeschossige Gebäude mit einer Gesamtnutzfläche von 4.800 m² befindet sich in zentraler Lage zwischen Altstadt und Hauptbahnhof. Derzeit ist das Gebäude zu 90 Prozent vermietet.



„Wir haben die gute Marktsituation genutzt, um das Objekt an einen lokal bestens vernetzten Investor weiterzureichen, der aufgrund seiner Standortexpertise das langfristige Potenzial des Büro- und Geschäftsgebäudes erschließen will“, sagt Dr. Hans-Joachim Barkmann, Geschäftsführer der Meag.