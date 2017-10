Meag investiert auf der Kölner Schildergasse

Die Meag hat das Objekt Schildergasse 84a in Köln erworben. Das 2011 errichtete Gebäude mit einer Gesamtfläche von 2.600 m² liegt inmitten der Haupteinkaufsstraße Kölns, eine der höchstfrequentierten Fußgängerzonen Deutschlands. Neben der zentralen Lage punktet das Objekt mit einer offenen Architektursprache und einer modernen Gebäudeausstattung. Im Unter-, Erd- und ersten Obergeschoss erstrecken sich über ca. 1.650 m² die Einzelhandelsflächen von Saturn und Footlocker. Im zweiten und dritten Stockwerk befinden sich moderne Büroflächen. Das Gebäude ist vollvermietet.

.

„Qualitativ hochwertige und modern ausgestattete Büro-und Geschäftsgebäude in zentralen City-Lagen sind zukunftsfähig und versprechen eine hohe Wertstabilität. Für Hersteller und Händler wird es mit fortschreitender Digitalisierung noch wichtiger sein, ihren Kunden in repräsentativen Flächen ein ganz besonderes Einkaufserlebnis zu bieten sowie ihre Marke für den digitalen Absatzweg in einem attraktiven Umfeld zu inszenieren. Das Objekt und die Lage in der Schildergasse eignen sich hierfür perfekt“, sagt Dr. Hans-Joachim Barkmann, Geschäftsführer der Meag.



Neben dem Top-Investment in der Domstadt kann der Vermögensmanager von Munich Re und Ergo außerdem einen Vermietungserfolg in der Hamburger Top-Lage Alter Wall melden. Die Menzell & Döhle Gruppe hat sich 2.000 m² Bürofläche im Bürogebäude „Alter Wall 55" gesichert. Der Unternehmensverbund, der zu den führenden Dienstleistern für Schifffahrt, Transport und Logistik gehört, verlässt damit seinen bisherigen Unternehmenssitz in der HafenCity und zieht zurück in die Innenstadt. Der Einzug erfolgt Anfang 2018. Das sechsgeschossige Gebäude mit einer Bürofläche von 4.250 m² wurde erst kürzlich revitalisiert.