MEAG erwirbt 10 Bloomsbury Way in London

Die MEAG hat das Erbbaugrundstück „10 Bloomsbury Way“ in West Central London von „The Crown Estate“ erworben. Der Erbbaurechtsvertrag mit London & Regional Properties Limited zur Nutzung des Grundstücks und des darauf befindlichen Gebäudes hat eine Restlaufzeit von 108 Jahren. Cushman & Wakefield war für die MEAG beratend tätig.

Das Grundstück befindet sich am Übergang der Londoner Teilmärkte „Westend“ zu „Central“, nördlich der Themse, und bietet eine sehr gute Verkehrsanbindung. Die Lage ist zentral und stark nachgefragt, zahlreiche internationale Unternehmen haben sich in der näheren Umgebung angesiedelt. Auch bei einem Brexit bleibt der Standort als Investmentmandat weiterhin interessant.



„Die MEAG schätzt die wirtschaftliche Stärke und hohe langfristige Attraktivität des Standortes Londons. Die gut kalkulierbaren und stabilen Erträge des Erbbauobjekts passen gut zum langfristigen Anlagehorizont von Munich Re. Investitionen in Erbbaugrundstücke im deutschen und britischen Raum sind langfristig interessant für unsere Gruppe,“ erklärt Dr. Hans-Joachim Barkmann, Geschäftsführer der MEAG.