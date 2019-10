Me and All Hotels & Argo geben Standort Leipzig bekannt

Eines der aktuell größten innerstädtischen Bauprojekte in Leipzig, das Quartier Krystallpalast an der Brandenburgerstraße, bekommt ein Me and All Hotel – das gaben Otto Lindner und Andreas Krökel, Me & All Hotels GmbH, sowie Argo Capital Partners, Investor des Projekts, auf der Expo Real bekannt. Damit steht der achte Standort der urbanen Boutiquemarke fest.

.