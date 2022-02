me and all hotel kiel nimmt wieder Kurs auf

Nachdem das me and all hotel Kiel im Spätsommer 2020 seine Eröffnung feiern konnte, musste es im vergangenen November offensichtlich aufgrund von Baumängeln wieder schließen. Nach Beendigung der Maßnahmen will das Boutique-Hotel aber in Kürze wieder auf Kurs gehen.

Im April wird das Boutique-Hotel (Kaistraße 80) mit seinen 164 Zimmern mit einer Re-Opening-Party nach einer kurzen Schließungsphase über den Winter wieder eröffnen. „Wir wollen mit unseren Local Heroes, den Kielern und unseren Partnern das Eröffnungsevent nachholen, das das Hotel pandemiebedingt 2020 nicht feiern durfte“, freut sich Hotelleiterin Birthe Domnick. Gleichzeitig soll das Event auch ein Dankeschön sein für alle Hotelmitarbeitenden, die die anstrengende und ungewissen Zeit seit der Eröffnung mitgemacht haben.