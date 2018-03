MDU Gruppe verkauft Wohnportfolio „Porcellana“

Die MDU Gruppe hat im Rahmen eines Share Deals ein Wohnportfolio an die Arsago RE Invest GmbH aus Pöcking bei München verkauft. Die 325 Wohn- und 40 Gewerbeeinheiten mit einer Mietfläche von rund 29.100 m² befinden sich an 13 Standorten in den Neuen Bundesländern. Über den Kaufpreis vereinbarten die Vertragsparteien Stillschweigen. Arsago RE Invest wurde von King & Spalding beraten, die MDU Gruppe von GSK Stockmann. Die Engel & Völkers Investment Consulting GmbH (EVIC) vermittelte.

Die Vermarktung und das Transaktionsmanagement bei dem Verkauf erfolgte durch die Engel & Völkers Investment Consulting GmbH. „Das vermittelte Portfolio zeichnet sich durch sehr gute Mikrolagen und gute Substanz der Objekte aus. Auch wenn die einzelnen Standorte teilweise nicht so sehr im Fokus der Investoren stehen, haben wir wieder die richtigen Marktteilnehmer für die Transaktion zusammenbringen können“, kommentiert Kai Wolfram, Geschäftsführender Gesellschafter der Engel & Völkers Investment Consulting.



„Die erfolgreiche Transaktion ist ein weiterer Meilenstein für die MDU Gruppe und ermöglicht es uns, dass wir unseren Fokus noch stärker auf die erfolgreiche Entwicklung von Pflegeimmobilien legen können,“ kommentiert Dr. Oliver May, Geschäftsführer der MDU Gruppe.



Die ostdeutschen Wohnungsmärkte sind laut dem „Wohnungsmarktbericht Ostdeutschland 2017“ der TAG Immobilien AG auf Wachstumskurs. Die Bevölkerungszahlen in den ostdeutschen Städten steigen, die Leerstände gehen zurück. In der Folge steigen vielerorts die Mieten und Immobilienpreise. Die Mietpreise sind in 24 der 27 untersuchten ostdeutschen Groß- und Mittelstädte seit dem Jahr 2012 deutlich gestiegen, größtenteils sogar im zweistelligen Prozentbereich.