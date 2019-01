Die MDI Laboratorien GmbH hat ihren neuen Standort in Berlin vom Prenzlauer Berg in die Holzhauser Straße 180 in Reinickendorf verlegt und dafür rund 1.000 m² Lagerfläche angemietet. Das Gesamtobjekt mit ca. 56.500 m² wird von einem Fonds der Garbe Industrial Real Estate GmbH gehalten und verwaltet. Colliers International war bei der Anmietung für MDI Laboratorien beratend und vermittelnd tätig.

