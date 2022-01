MDI erwirbt Bürogebäude im Chemnitzer Schlosscarrée

Aengevelt (Käuferseite) vermittelt gemeinsam mit der IB Immobilien und Verwaltung (Verkäuferseite) für einen siebenstelligen Euro-Betrag den Verkauf eines modernen, vollvermieteten Bürogebäudes im Schlosscarrée im Stadtteil Schloßchemnitz. Verkäufer ist ein Privateigentümer, Käufer eine Gesellschaft der MDI Unternehmensgruppe.

Die MDI hat die Mitte der 90er Jahre errichtete und 2018 umfangreich sanierte Immobilie mit rd. 1.425 m² Mietfläche zum Ausbau ihres bundesweiten Portfolios erworben. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Bruttoanfangsrendite wird mit rd. 6,1 % p.a. angegeben.



„MDI überzeugte insbesondere der exzellente Zustand der Immobilie, die modernen Büroflächen und effizienten Grundrisse sowie die gefragte Lage im Schlosscarrée. In Summe verfügt die Immobilie damit über eine hohe Vermietungssicherheit“, erläutert Anett Richter, für den Verkauf verantwortliche Leiterin der Aengevelt-Niederlassung Dresden, und ergänzt: „Zudem bietet dieses Büroinvestment eine zwei bis drei Prozentpunkte höhere Rendite als vergleichbare Objekte in den Big Seven. Insgesamt handelt es sich damit um ein sehr attraktives und nachhaltiges Investment. Das hat der erfahrene Investor sofort erkannt und sich die Immobilie entschlossen gesichert.“