McWellness mietet am Kurfürstendamm

Die McWellness GmbH hat im Wohn- und Geschäftsgebäude Kurfürstendamm 146 insgesamt rund 1.760 m² angemietet. Im dritten Quartal 2019 soll dort unter dem Namen MyWellness eine neue Filiale in Betrieb genommen werden. Avison Young vermittelte die Vermietung im Auftrag des privaten Eigentümers der Immobilie.

Das siebenstöckige Gebäude im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf stammt aus dem Jahr 1973. Neben Wohnungen in den Obergeschossen beherbergt die Immobilie in den unteren Etagen mehrere Einzelhandels- und Gewerbeflächen. Mieter sind u.a. ein Supermarkt, ein Drogeriemarkt, eine Apotheke und ein Reformhaus. McWellness eröffnet die neue Filiale im Erd- und im ersten Obergeschoss. Für das Unternehmen markiert der Standort zugleich den Markteintritt in Berlin. Der Wellness- und Spa-Anbieter betreibt bereits fünf Filialen in Nordrhein-Westfalen und will deutschlandweit expandieren. Avison Young begleitet die Expansion im Rahmen eines Exklusivauftrags.