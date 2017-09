McFit plant riesiges Fitness-Paradies

Mit der „Neuen Mitte“ hat die Stadt Oberhausen in fast drei Jahrzehnten ein Stadtentwicklungskonzept umgesetzt, das ohne Abstriche als vorbildlich bezeichnet werden darf: Der ehedem industrielle Kern rund um die Gutehoffmannshütte wurde beharrlich und Stück für Stück in ein groß dimensioniertes Freizeit-, Einkaufs- und Erlebnis-Areal umgewandelt. Mit dem CentrO, der König-Pilsener-Arena und dem Gasometer, dem Sea Life Abenteuer Park, dem Multiplex-Kino-Komplex und den Metronom-Bühnen als Eckpfeilern. Gleichwohl, es gibt sie noch, Restbestände der vergangenen Industriekultur, inmitten der modernen Neuen Mitte. Drei alte Thyssen-Stahlindustriehallen mit insgesamt 55.000 m² (quasi direkt hinter dem CentrO) hat die Berliner McFit-Gruppe jetzt für zehn Jahre angepachtet – um darin für 50 Millionen Euro das größtes Fitness-Studio der Welt zu entwickeln.

.

Man muss kein versierter Fitness-Experte sein, um zu begreifen, dass sich diese Quadratmeter nie und nimmer mit Geräten allein bestücken lassen. Das ist auch gar nicht beabsichtigt. McFit-Chef Rainer Schaller will große Teile des „The Mirai“ (aus dem Japanischen für „Zukunft“) an Sportartikelhersteller untervermieten, Flächen für Fitness-Messen zur Verfügung stellen, mit Sporthochschulen kooperieren und diverse Anbieter aus der Gesundheitsbranche unter sein Dach holen. Aus diesen Einnahmen soll sich das Mega-Projekt finanzieren – und im Gegenzug wird auf feste Mitgliedsbeiträge verzichtet. Die ja so manchen Gelegenheitssportler davor zurückschrecken lassen, sich gleich für ein Jahr oder länger festlegen zu müssen. Projekt-Chef Ralph Scholz will sich mit dieser Besonderheit – und mit puren „Spaß-Angeboten“ – eine neue Klientel erschließen. Das „größte Gym der Welt“ soll bis 2019 hergerichtet sein.